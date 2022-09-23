Жители Тюмени жалуются на вонь в городе. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени жалуются на вонь в городе. Горожане сообщают, что неприятно пахнет не только в центре областной столицы, но и в других районах.

«Что за вонища, ребят, в центре? Как будто кошачьей мочой. Или мне кажется?» – спрашивает местный житель в социальных сетях. Ему ответили, что запах есть в районе Гилёвской рощи, Московского тракта, Зареки, Студгородка и др.

Пока местное управление Роспотребнадзора молчит, знающие люди предполагают, что, скорее всего, в областной центр дошел запах дыма от пожаров из Курганской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у воды в Тюмени появился неприятный запах. Горожане, проживающие на Маяке, в районе Дома Обороны, Мыса, в центральной части города, стали массово жаловаться на запах водопроводной воды. Как сообщали в Росводоканале Тюмени, чтобы избавить воду от запаха, связанного с сезонными изменениями в реке, в фильтры Метелёвских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля.

После дождей значительно повысился уровень воды в Туре, со дна поднялись иловые массы, которые спровоцировали появление дополнительного запаха.