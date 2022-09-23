Эксперт: «Без международной кооперации не обойтись»

Аналитик консалтинговой компании GSA Юрий Лобунов из Брянской области уверен, что сейчас без международной кооперации не обойтись. Она нужна для того, чтобы иметь независимость в критических элементах.

– Унификация стандартов со странами Персидского залива обеспечит не только поставки российской продукции на экспорт, но и импорт тех критических элементов, производство которых пока ещё не налажено, – отметил колумнист Forbes на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Как раз об этом на пленарном заседании Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его мнению, для отрасли важно сейчас разработать единые принципы сертификации и аккредитации поставщиков.

– Есть предварительные договоренности с компаниями стран Персидского залива о том, что они также будут признавать наши стандарты. Российские производители, имея сертификат ИНТИ, смогут автоматически поставлять свою продукцию без дополнительных процедур регистрации на территории Ближнего Востока, – пояснил зампредседателя правительства РФ.