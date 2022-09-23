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Происшествия23 сентября 2022 8:46

Ревнивый тюменец сломал челюсть сожительнице монтировкой

У женщины есть и другие травмы
Сергей Швецов
Ревнивый тюменец сломал челюсть сожительницы монтировкой.

Ревнивый тюменец сломал челюсть сожительницы монтировкой.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 3 Тюмени из больницы поступила информация, что к ним доставили 40-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пациентки перелом костей черепа и другие травмы.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя областного центра – и задержали его. Выяснилось, что в день преступления гражданские супруги распивали алкоголь. За столом они поругались на почве ревности.

– Мужчина сходил домой за монтировкой, для того чтобы напугать возлюбленную, но словесный конфликт перерос в драку, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.