Ревнивый тюменец сломал челюсть сожительнице монтировкой

Ревнивый тюменец сломал челюсть сожительницы монтировкой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 3 Тюмени из больницы поступила информация, что к ним доставили 40-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пациентки перелом костей черепа и другие травмы.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя областного центра – и задержали его. Выяснилось, что в день преступления гражданские супруги распивали алкоголь. За столом они поругались на почве ревности.

– Мужчина сходил домой за монтировкой, для того чтобы напугать возлюбленную, но словесный конфликт перерос в драку, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.