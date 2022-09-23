Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 сентября 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 сентября 2022 года: заболели еще 1 169 человек, умер 1

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 сентября 2022 года увеличилось на 1 169, умер 1.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 сентября 2022 года увеличилось на 1 169, умер 1.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 сентября 2022 года увеличилось на 1 169, умер 1. Всего с начала пандемии ковид подхватили 232 406 человек.

По состоянию на 23 сентября 2022 года в стране госпитализировано 3 915 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 57 625 человек, это на 1,1% больше в сравнении с 22 сентября 2022 года. Выявлено 53 335 новых случаев. Умерли за сутки 104 человека.