ХК «Рубин» из Тюмени проведет серию матчей ВХЛ на домашней арене. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

ХК «Рубин» из Тюмени проведет матчи ВХЛ на домашней арене. За выход в плей-офф, который стартует в феврале 2023 года, борются 26 команд.

Так, 27 сентября местным спортсменам предстоит скрестить клюшки с командой «Химик» из Воскресенска, которая является одним из лидеров турнирной таблицы.

29 сентября на лёд Дворца спорта выйдет «Рязань-ВДВ». 1 октября в 15.00 стартует дерби с ХК «Тамбов», а 3 октября будет матч с «Дизелем» из Пензы.

На сегодняшний день тюменцы сыграли семь матчей, из них 4 выиграли. Из трех поражений одно было в овертайме, передает «Вслух.ру».