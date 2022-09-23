Тюменский пенсионер, прилетевший из Колумбии, не сдал ПЦР-тест и получил штраф. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Ленинский районный суд оштрафовал 66-летнего мужчину за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Мужчина не сдал ПЦР-тест при возвращении из-за границы.

– Турист прибыл на территорию России 11 мая из Колумбии. На едином портале госуслуг не было от него информации о вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведения о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Такую информацию он должен был предоставить в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. На суде пенсионер заявил, что ПЦР-тест он сдал в стране вылета, однако не знал, что информацию необходимо предоставить в Роспотребнадзор. В итоге суд оштрафовал тюменца на 7 500 рублей.