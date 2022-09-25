Тобольский фестиваль Кремлевских сказов открыл арт-резиденцию для гостей. Фото - google.com.

Тобольский фестиваль Кремлевских сказов открыл арт-резиденцию «VКремле». Мероприятие проходило в субботу.

Для гостей подготовили квесты, мастер-классы и творческие экскурсии, а также кукольные спектакли и этновстречи. А в Гостинном дворе угощали чаем с сибирскими травами.

– Интересные экскурсии познакомили гостей с Рентереей – бывшим хранилищем государевой казны, а также с кремлевскими башнями. В крапивной мастерской учили изготовлению крапивной нити, которую наши предки считали талисманом для исполнения желаний, – рассказали в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.