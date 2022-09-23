В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку, которая призвана решить проблему затора на перекрестке. Она появилась на пересечении улиц Советской и Профсоюзной.

– Водитель должен оценивать ситуацию на дороге и не выезжать на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, ведь таким образом он создает препятствие для едущих автомобилей, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что владельцу автомобиля грозит штраф в размере тысячи рублей, если он остановится на вафельной разметке в то время, когда на светофоре будет гореть красный сигнал.