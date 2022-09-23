Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 7:22

В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку

Она появилась на пересечении улиц Советской и Профсоюзной
Сергей Швецов
В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку.

В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени нарисовали первую вафельную разметку, которая призвана решить проблему затора на перекрестке. Она появилась на пересечении улиц Советской и Профсоюзной.

– Водитель должен оценивать ситуацию на дороге и не выезжать на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, ведь таким образом он создает препятствие для едущих автомобилей, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что владельцу автомобиля грозит штраф в размере тысячи рублей, если он остановится на вафельной разметке в то время, когда на светофоре будет гореть красный сигнал.