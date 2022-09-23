Тюменцы смогут увидеть документальный сериал «Дедлайн» про пожилых людей 1 октября. Фото - МТС.

Проект, разрушающий стереотипы о возрасте и старшем поколении, выйдет в Международный день пожилых людей. Премьеру документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн» тюменцы смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

Людей возраста 60+ почему-то принято списывать со счетов, будто они уже отжили свое и сделали всё возможное. Все они разные: кто-то продолжает работать, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Они, бывшие стюардессы, строители, повары, уборщицы, учителя, все единогласно говорят: после 60 лет жизнь не заканчивается, никто не хочет расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте.

Фото - МТС.

Онлайн-кинотеатр KION снова бросает вызов современным стереотипам, в этот раз – идее «старости». Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они доказывают, что надо радоваться каждому дню своей жизни.

Фото - МТС.

Модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар... Подобных историй много в сериале-портрете старшего поколения «Дедлайн». Каждая из них опровергает расхожие суждения о том, что не принято делать после 60 лет: нельзя быть красивым и заниматься сексом, нельзя создавать современное искусство, нельзя мечтать о новом браке и смешить людей на стендапах. Можно всё – надо не бояться старости и надо продолжать удивляться жизни.

Евгений Григорьев, режиссер:

– Идея проекта пришла ко мне вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему. И с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX – XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. И мы пока не очень понимаем как прожить эти внезапные «лишние» годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей. Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек – он, по сути своей, действительно вечно молодой.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала:

– Документальный сериал «Дедлайн» исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям.