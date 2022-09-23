В четырех труднодоступных поселениях Тюменской области появилась связь. Фото - "МегаФон".

МегаФон обеспечил связью четыре труднодоступных поселения на севере Тюменской области. Жители трех из них впервые получили доступ к мобильному интернету и стабильным голосовым звонкам. Теперь они могут связаться с родственниками или экстренными службами, пользоваться госуслугами и другими социально значимыми сервисами в электронном формате, оплачивать покупки банковскими картами.

МегаФон совместно с правительством Ямала запустил новые телеком-объекты на трех факториях округа: «Лонгот», «Степина» и «96-й км железной дороги Обская – Бованенково». Югорская деревня Кимкьясуй впервые вышла на связь благодаря проекту, реализованному в партнерстве с департаментом информационных технологий и цифрового развития ХМАО. Эта деревня является самой многочисленной из обеспеченных связью, хотя ее население насчитывает немногим больше 100 человек. Число жителей «Степина» не превышает 50 человек. В остальные фактории периодически приезжают кочевники – коренные малочисленные народы Севера, занимающиеся традиционными народными промыслами, оленеводством, охотой, рыболовством.

– Фактории – важнейшие для кочующего коренного населения места связи с внешним миром. Здесь жителей тундры обеспечивают продуктами питания, товарами первой необходимости, топливом, оказывают медицинскую помощью. Мобильная связь – еще одна жизненно важная потребность, поэтому развивать телеком-инфраструктуру здесь крайне важно. Связь в факториях позволит местным жителям оперативно решать многие вопросы по телефону, не выезжая в крупные поселки, а также общаться с родными, которые находятся далеко, – прокомментировал заместитель директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Алексей Колпаков.

При строительстве объектов связи инженеры МегаФона учитывали целый ряд сложных факторов, в первую очередь – отсутствие развитой транспортной сети, которое существенно затрудняло транспортировку оборудования.

– По пути к каждой из факторий нам приходилось чередовать несколько видов транспорта: водный, наземный вездеходный. Экстремальный климат и сезонная подвижность грунтов также диктовали необходимость тщательно подбирать специальное оборудование и использовать нестандартные способы его установки. Запуск сети в зоне тундры – это всегда вызов, тем не менее мы с ним справились, понимая, какую важную социальную задачу выполняет этот проект, – отметил руководитель МегаФона в ХМАО и ЯНАО Николай Усольцев.