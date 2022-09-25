Тюменские педагоги получают почти 60 тысяч рублей в месяц. Фото: Архив "КП"

Тюменские педагоги получают 59 995 рублей в месяц. Это выше, чем в среднем по России (57 067 руб.).

По информации Росстата, в УрФО зарплаты тюменских учителей находятся на третьем месте. Первое – у ЯНАО (137 878 рублей), второе – в ХМАО (100 414).

Свердовские педагоги получают 56 190 рублей, челябинские – 44 696, в Курганской области труд учителей оценивается в 36 999 рублей. В статистике учитывались зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях.

Воспитатели детских садов в среднем по России зарабатывают 42 912 рублей, в Тюменской области – 48 тыс. 25 рублей. В УрФО зарплата в январе – июне варьировалась от 31 112 до 98 435 рублей, передает «Вслух.ру».