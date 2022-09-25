Молодежь Тюменского села научат основам выживания. Фото - ru.wikipedia.org (Trevbus).

До 26 сентября в селе Казанское Тюменской области продолжается прием заявок на образовательную программу для подростков «Курс выживания в дикой природе». Проект является победителем конкурса молодежных инициатив «Моя идея».

Мероприятие состоится 27 сентября на территории туристической базы «Боровлянка». Подростки от 13 до 15 лет получат теоретические знания и смогут развить практические навыки. Проект поможет подготовить молодых людей к выживанию в дикой природе и заинтересовать подрастающее поколение изучением туризма и основ выживания.

– Зачастую обучение молодежи основам выживания уходит на второй план. Это становится проблемой, так как чрезвычайные ситуации всё же случаются. Поэтому мы с командой запустили курс, который поможет молодежи восполнить пробелы в знаниях и обезопасить себя, – прокомментировал Владислав Калентьев, руководитель проекта.

Подростки узнают, как выжить в условиях дикой природы, и отработают свои навыки на практике в формате квеста. Каждый участник курса получит сертификат участника и «малый набор для выживания» с компасом, фонариком, тактической ручкой со стеклобоем, а также свисток, мультитул-карту и огниво.

– Благодаря проекту «Курс выживания» молодежь сможет подготовиться к чрезвычайным ситуациям в приближенных к реальности условиях. Такой интерактивный формат наглядно покажет молодежи, как обезопасить себя, и поможет снизить количество несчастных случаев, – прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра «Моя территория».