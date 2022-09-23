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Политика23 сентября 2022 6:33

«Опытный управленец и политик» – Александр Моор о новом председателе Тюменской областной думы Фуате Сайфитдинове

Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы
Сергей Швецов
Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы.

Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы. Об этом сообщил в социальных сетях Александр Моор.

Губернатор региона хорошо знает Сайфитдинова по совместной работе и считает, что депутаты приняли верное решение.

– Фуат Ганеевич – опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента – вдумчивый, профессиональный подход к законотворческой деятельности, – отметил Моор.

Глава области подчеркнул, что сейчас между исполнительной и законодательной властью выстроены конструктивные, рабочие отношения: «Уверен, избрание Фуата Сайфитдинова на пост председателя регионального парламента укрепит эту традицию. Мы вместе продолжим работу на благо земляков».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской облдуме единогласно проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности председателя и о досрочном прекращении его полномочий депутата. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни из-за проблем с сердцем.