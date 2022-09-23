«Опытный управленец и политик» – Александр Моор о новом председателе Тюменской областной думы Фуате Сайфитдинове

Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Фуат Сайфитдинов избран новым председателем Тюменской областной думы. Об этом сообщил в социальных сетях Александр Моор.

Губернатор региона хорошо знает Сайфитдинова по совместной работе и считает, что депутаты приняли верное решение.

– Фуат Ганеевич – опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента – вдумчивый, профессиональный подход к законотворческой деятельности, – отметил Моор.

Глава области подчеркнул, что сейчас между исполнительной и законодательной властью выстроены конструктивные, рабочие отношения: «Уверен, избрание Фуата Сайфитдинова на пост председателя регионального парламента укрепит эту традицию. Мы вместе продолжим работу на благо земляков».

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской облдуме единогласно проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности председателя и о досрочном прекращении его полномочий депутата. Он скоропостижно скончался на 75-м году жизни из-за проблем с сердцем.