На берегу Туры в Тюмени нашли гранату 1915 года. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

На берегу Туры в Тюмени нашли гранату Миллса образца 1915 года. Снаряд уничтожили специалисты Росгвардии. По информации ведомства, на нем были сильные следы коррозии.

– Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОНа обследовали и уничтожили боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности. Его нашел житель региона. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как гранату Миллса образца 1915 года с запалом, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени специалисты группы разминирования мобильного отряда особого назначения осмотрели предмет, внешне схожий с боеприпасом. Находку обнаружил местный житель на берегу водоёма одного из городских парков.

Прибывшие на место сапёры ОМОНа обследовали подозрительную находку. Оказалось, что это граната без запала со следами сильной коррозии. Опасности для окружающих она не представляла.