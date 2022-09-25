В Тобольске прооперировали мужчину, который не мог пройти больше 50 метров. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске прооперировали мужчину, который не мог пройти больше 50 метров. Пациенту выполнили аорто-бедренное шунтирование в областной больнице № 3.

Пожилой мужчина обратился за помощью с болью и дискомфортом в мышцах ног. Симптомы указывали на недостаточное кровоснабжение нижних конечностей, которое, как известно, ведет к дефициту кислорода в тканях ног. Компьютерная томография показала закупоривание наружной подвздошной артерии слева, тоболяка срочно госпитализировали.

Ему установили шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза. Практически бескровное вмешательство длилось порядка двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента исчезли боли, он снова смог ходить на длинные дистанции.