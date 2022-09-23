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Общество23 сентября 2022 5:20

В Тюмени синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди

Уже в воскресенье, 25 сентября, температура наружного воздуха опустится до семи градусов со знаком плюс
Вадим Бегун
Вадим Бегун
В Тюмени синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди.

В Тюмени синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди. Уже в воскресенье, 25 сентября, температура наружного воздуха опустится до семи градусов со знаком плюс.

Завтра, в субботу, столбики термометров покажут +19 градусов. Без осадков. Небольшой дождь пройдет на следующий день, его стоит ждать около восьми часов утра. Остальная часть дня без осадков. При этом скорость ветра северо-восточного направления составит 5-6 метров в секунду с порывами до 10 м/с.

Температура на следующей неделе составит в среднем 8 – 10 градусов выше нуля. Атмосферных осадков не будет, но предупреждаем: ночью температура упадет до минус 2.

Забегая вперед, можно отметить, что, по предварительным прогнозам местных синоптиков, тепло в областную столицу еще может прийти – примерно 5 – 6 октября. В эти дни станет около 17 градусов со знаком плюс.