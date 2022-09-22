Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 11:19

В Тюмени откроют обновленный парк Пограничников

Из-за этого мероприятия на время перекроют дороги
Сергей Швецов
В Тюмени откроют обновленный парк Пограничников.

В Тюмени откроют обновленный парк Пограничников.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени завтра, 23 сентября, откроют обновленный парк Пограничников. Из-за этого торжественного мероприятия на время перекроют дороги.

– В целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками у здания на ул. Пограничников, 1б, а также движение транспортных средств в проезде вдоль парка от дома № 1, корпус 1 на ул. Казаровской, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты движения и места для парковки, соблюдать правила дорожного движения РФ.