В Тюмени откроют обновленный парк Пограничников. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени завтра, 23 сентября, откроют обновленный парк Пограничников. Из-за этого торжественного мероприятия на время перекроют дороги.

– В целях безопасности будет прекращено общее пользование парковками у здания на ул. Пограничников, 1б, а также движение транспортных средств в проезде вдоль парка от дома № 1, корпус 1 на ул. Казаровской, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты движения и места для парковки, соблюдать правила дорожного движения РФ.