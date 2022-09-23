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Общество23 сентября 2022 4:20

На улице Щербакова 23 сентября 2022 года погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
На улице Щербакова 23 сентября 2022 года погаснут светофоры.

На улице Щербакова 23 сентября 2022 года погаснут светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Муравленко, на ул. 2-й Луговой (в районе ТЦ «Панама»), на пересечении улиц Щербакова и 2-й Луговой, на ул. Щербакова (в районе дома № 88).

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.