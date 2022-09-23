На улице Щербакова 23 сентября 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Муравленко, на ул. 2-й Луговой (в районе ТЦ «Панама»), на пересечении улиц Щербакова и 2-й Луговой, на ул. Щербакова (в районе дома № 88).

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.