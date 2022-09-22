На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли незаконное складирование куриного помета. Фото - ursn72.ru.

На тюменской птицефабрике «Боровская» обнаружили незаконное складирование куриного помета. Сделали это специалисты местного управления Россельхознадзора в рамках выездного обследования.

Согласно предоставленной информации, на предприятии выявили различные нарушения требований ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях.

Например, рядом с въездом на территорию предприятия есть дорога без дезбарьера и дезинфекционных установок. Также стало известно, что заезжают туда автомобили, которые никак не связаны с деятельностью предприятия.

– Территория птицефабрики не имеет санитарно-защитной зоны с близлежащим населенным пунктом, складирование куриного помета осуществляется на территории фабрики на поверхности земли, – добавили в ведомстве.

В итоге «Боровской» выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.