Тюменец из-за отказа садить картошку зарезал жену, с которой прожил 37 лет. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области восемь лет тюрьмы получил 72-летний мужчина, который убил свою жену. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла 17 мая 2022 года в Викуловском районе. В этот день сельчанин крепко выпил вместе с супругой в сенях дома. Потом ему в голову пришла гениальная идея срочно посадить картофель. Он заявил о своих намерениях жене и попросил ее помочь, та отказалась.

– Мужчина разозлился, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в живот потерпевшей. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На судебном заседании тюменец вину признал полностью. Он очень горевал, когда осознал, что натворил: с женой он прожил 37 лет. Ранее ее бил, но не ножом. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.