Тюменские энергетики подвели промежуточные итоги по работе с должниками. Фото - "Россети Тюмень".

Долг потребителей перед крупнейшей сетевой компанией региона за 7 месяцев 2022 года снизился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 37,5 млн рублей.

Для исполнения договорных обязательств контрагентами специалисты «Россети Тюмень» применяют комплекс мер досудебного урегулирования, включая переговоры и претензионную работу. В случае уклонения должников от добровольного возмещения задолженности энергетики вынуждены обращаться в суд. На сегодняшний день в судебном порядке рассмотрено 39 заявлений на общую сумму около 69 млн рублей. В пользу энергокомпании взыскано более 44,7 млн рублей за оказанные, но своевременно не оплаченные услуги.

Крупнейшими должниками системообразующей компании являются тюменские территориальные электросетевые организации (ТСО). Так, «Транзит-Электро-Тюмень» и «РемЭнергоСтройСервис» задолжали энергетикам более 35 млн рублей.

Компания «Россети Тюмень» направляет взыскиваемые с должников средства на реализацию производственных программ и модернизацию электросетей. Энергетическая инфраструктура предприятия расположена на территории ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области, где проживают более 3,8 млн человек.