Выгодная инвестиция и отличные варианты для жизни: 40 последних квартир в первом цифровом микрорайоне Тюмени. Фото предоставлено "КП".

За 8 месяцев в первом доме ЖК «Домашний» продано 90% квартир. Сейчас из 436 лотов дома «Сибирский» в продаже всего 40. Застройщик «Страна Девелопмент» сдаст дом уже в декабре 2022 года, поэтому последние свободные квартиры раскупаются как горячие пирожки.

«Домашний» – это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». ЖК располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». Он будет состоять из 24 домов – это целый город в городе со всей необходимой инфраструктурой.

Что покупают инвесторы?

– Студии и однокомнатные квартиры – самые популярные варианты среди покупателей, которые приобретают недвижимость в качестве инвестиции. После сдачи дома собственники планируют не только сдавать, но и продавать квартиры. От старта продаж до ввода дома цена жилой недвижимости в «Домашнем» вырастет в среднем на 30 процентов, – рассказали в отделе продаж ГК «Страна Девелопмент».

К каким вариантам стоит присмотреться?

Студия 20,63 кв. м с балконом и нишей под гардеробную в прихожей. В ванной комнате можно разместить всю необходимую сантехнику и стиральную машинку.

Фото предоставлено "КП".

Однокомнатная квартира 36,23 кв. м. В прихожей большая ниша под гардеробную. Планировка позволит комфортно разделить в кухне кухонный гарнитур и обеденную зону. В спальне можно организовать зону отдыха, место для хранения вещей и рабочую зону.

Фото предоставлено "КП".

Что выбирают для себя?

– Молодые пары и семьи без детей также предпочитают небольшие квартиры. Чаще это однокомнатные и двухкомнатные варианты. Семьи с детьми, клиенты, которые работают дома, покупают двух- и трехкомнатные квартиры с просторными кухнями-гостиными и мастер-спальнями, – прокомментировали в компании.

К каким вариантам стоит присмотреться?

Двухкомнатная квартира 45,74 кв. м с окнами на две стороны. В спальне предусмотрена просторная гардеробная. А кухня-гостиная позволит собрать всех близких за одним столом.

Фото предоставлено "КП".

Трехкомнатная квартира 65,25 кв. м с двумя санузлами, в одном из которых можно организовать полноценную прачечную. Ниша под гардероб в прихожей, отдельная гардеробная комната и возможность организовать хранение в комнатах позволят найти место для каждой вещи всех членов семьи.

Фото предоставлено "КП".

Дом «Сибирский» состоит из 5 секций переменной этажности – от 9 до 13 этажей. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опция «ремонт от застройщика». Каждая квартира будет оснащена системой «умный дом». Все устройства подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

Проект расположен в районе со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения, торговые центры, поликлиники, банки, парки, рестораны и другие объекты. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки. Выбрать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.