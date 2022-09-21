Глава ИНК Яков Гинзбург и главный инженер Руслан Салихов встретились со студентами в Тюмени

Глава ИНК Яков Гинзбург и главный инженер Руслан Салихов встретились в Тюмени со студентами профильных специальностей. Фото - Иван Иванов.

Генеральный директор, председатель правления Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург и управляющий директор по производству – главный инженер, член правления ИНК Руслан Салихов встретились со студентами вузов и ссузов Тюмени, где проходит нефтегазовый форум.

Яков Гинзбург рассказал будущим специалистам об истории Иркутской нефтяной компании и о реализации крупнейшего в Восточной Сибири инвестиционного проекта – газохимического кластера в Усть-Куте.

– С 2000 года ИНК выросла с обычной upstream компании до нефтегазохимического холдинга, – отметил глава компании. – Сегодня мы реализуем инвестиционный проект полного цикла по переработке газа. До конца текущего года запустим шесть производственных объектов, на конец 2024 года запланировано завершение строительства Иркутского завода полимеров.

Яков Гинзбург подчеркнул, что сегодня средний возраст сотрудников компании – 38 лет. Примерно пятая часть – молодые специалисты. Кроме того, 503 человека совмещают работу с учебой, получая второе высшее образование или оканчивая аспирантуру.

Что важно, в компании действуют программы адаптации для молодежи. Сотрудникам помогают развиваться, раскрывать себя по-новому.

Фото - Иван Иванов.

– Мы видим каждого – в ИНК делают ставку на то, что самореализоваться может любой сотрудник, – подчеркнул Руслан Салихов.

Помимо профессиональной деятельности, в ИНК развита спортивная жизнь, волонтерство, регулярно проводятся научно-технические конференции.

– У нас весело и интересно, – сказал Яков Гинзбург.

В связи с развитием ИНК необходимы новые кадры.

– По этой причине мы стали создавать экосистему партнерства с региональными вузами и ссузами, где готовят базовых специалистов, которые и приносят стабильностькомпании, – отметил Руслан Салихов.

Студенты спрашивали о том, как пройти практику на объектах ИНК, интересовались возможностями трудоустройства, условиями проживания на промысле и вакансиями на Иркутском заводе полимеров.