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Общество21 сентября 2022 10:49

На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу

Источник:kp.ru
На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу.

На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу. Об этом стало известно только что. Организаторы решили, что сейчас она будет неуместна.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Михаил Мишустин поздравил организаторов и участников с открытием Тюменского промышленно-энергетического форума. По мнению председателя правительства РФ, площадка форума дает возможность обменяться мнениями и прогнозами.

– Тюмень – это нефтегазовый центр Сибири, где сосредоточены крупные месторождения полезных ископаемых. Закономерно, что именно здесь проходит встреча. В настоящее время в мире происходят глобальные изменения, быстро меняется ситуация на энергетических рынках, усиливается санкционное давление. В этих условиях объединение усилий представителей органов власти и крупных компаний становится более значимым, – отметил в обращении Мишустин.