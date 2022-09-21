На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На TNF-2022 в Тюмени отменили культурную программу. Об этом стало известно только что. Организаторы решили, что сейчас она будет неуместна.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Михаил Мишустин поздравил организаторов и участников с открытием Тюменского промышленно-энергетического форума. По мнению председателя правительства РФ, площадка форума дает возможность обменяться мнениями и прогнозами.

– Тюмень – это нефтегазовый центр Сибири, где сосредоточены крупные месторождения полезных ископаемых. Закономерно, что именно здесь проходит встреча. В настоящее время в мире происходят глобальные изменения, быстро меняется ситуация на энергетических рынках, усиливается санкционное давление. В этих условиях объединение усилий представителей органов власти и крупных компаний становится более значимым, – отметил в обращении Мишустин.