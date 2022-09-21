Дело семейное: как привить детям бережное отношение к природе. Фото - Алёна Шнайдмюллер с семьей.

Ученые во всем мире бьют тревогу – загрязнение окружающей среды достигло критической точки. Разговоров об экологии становится недостаточно: от слов нужно переходить к делу, а начинать экологическое воспитание детей следует как можно раньше. Изменение повседневных привычек даже одной семьи может повлиять на будущее планеты. Главное – начать делать первые осознанные шаги, которые приведут к большой цели.

Наверняка каждому доводилось слышать про глобальное потепление, углеродный след, дефицит воды, мусорные полигоны и другие важные темы экологической повестки. За такими серьезными формулировками стоит задача, которую родители могут решать вместе со своими детьми. Если вы все еще не сортируете отходы, пользуетесь полиэтиленовыми пакетами и не сдаете батарейки, попробуйте изменить мышление прямо сегодня и начните заботиться о природе всей семьей. А формировать полезные привычки лучше всего с раннего детства.

– «Экология начинается с семьи» – одна из важных частей нашего проекта. Социальные нормы и ценности, образцы поведения передаются из поколения в поколение. При этом решающую роль здесь играют уклад семейной жизни и социальные установки родителей, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Чтобы ответить на вопрос, как родителям научить своих детей заботиться об окружающей среде, тюменцев попросили поделиться личными историями об экологическом воспитании в их семьях. Самые интересные истории и полезные советы – в нашей подборке.

Алёна Шнайдмюллер, директор по развитию производственной компании, мама четверых детей:

– Разговоры об экологии можно начинать с любого возраста! Но все же лучше показывать на наглядных примерах, подкрепляя их собственным экологичным поведением. Для начала советую почитать книги: совсем маленьким – тематические комиксы или «вредные советы». Следующим этапом может быть введение в свою жизнь экологических привычек, в частности раздельного сбора бытового мусора. Мы начали с батареек, бумаги и пластика. В нашей семье принято правило разумного потребления. Мы стараемся приобретать качественные вещи, для того чтобы они служили дольше. Прежде чем покупать что-то новое, я сначала разбираю гардероб и составляю реальную картину потребностей. Такая же история с продуктами. Если остаются продуктовые отходы, мы их относим животным на ферму рядом с домом. Экосумки всегда с нами! И еще я повторно использую упаковку от подарков: бантики, коробочки, пакеты. Вещи, которые не могу пристроить знакомым, выставляю на «Авито». Детей приучаем не покупать много игрушек и делиться ими с друзьями и детками, которые не могут себе их позволить.

Катерина Семёнова, профориентолог, карьерный консультант:

– Думаю, начинать прививать любовь к природе и рассказывать, как можно заботиться о ней, можно с детства. Мы сортируем отходы, прибираем за собой, когда приезжаем на пляж, а иногда и за другими.

Ирина Яркова, журналист, мама троих детей:

– Чтобы маленький ребенок охотнее включался в обучающий процесс, взрослым нужно меньше говорить и больше действовать. Еще лучше, если пример подает не взрослый человек, а брат или сестра, потому что дети намного быстрее учатся у детей. Поэтому хорошо, если малыш видит, как старшие в его семье сортируют мусор: раскладывают бумагу, картон, стекло, пластик по специальным коробкам, а потом отвозят и складывают его в разноцветные контейнеры. Сначала это похоже на игру, а позже становится полезной привычкой. Личный пример работает эффективнее всего. В нашей семье первой заботиться об экологии начала старшая дочь. Она твердо заявила, что больше мы не выбрасываем то, что подлежит утилизации и переработке. Так у нас в доме появились контейнеры для сортировки отходов, старых и ненужных вещей, батареек. Поначалу мы скептически отнеслись к затее дочери. Однако со временем, глядя на нее, начали сортировать мусор, сдавать батарейки, пользоваться авоськами и фруктовками, индивидуальными бутылками для воды. Кроме того, уже третий год мы ездим на электромобиле.

Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее», мама троих детей:

– Разговаривать с детьми об экологии можно и нужно с самого раннего возраста, используя те слова и инструменты, которые понятны малышу. Но, на мой взгляд, воспитание в 99 процентах случаев строится на собственном примере. И как бы взрослые ни требовали от детей выполнять какие-то действия, если сами мы этого не делаем, то и наши дети не научатся этому. Поэтому ребенок будет транслировать тот уклад, который принят в семье. Мы стараемся придерживаться принципа рационального потребления, снизить количество используемого пластика и одноразовых товаров. Сортируем отдельные фракции отходов: пластик, бумагу и стекло. Если какие-то вещи уже не нужны, оцениваем, насколько возможно их дальнейшее использование. Это касается одежды, техники, книг, мебели. Хорошим вещам стараемся найти нового хозяина и дать им вторую жизнь. В колясочной нашего дома мы поставили небольшой стеллаж, куда положили книги. Так, уже 7 лет в нашем подъезде существует книжный обменник, который никогда не пустует. Уже много лет в Тюменской области в рамках проекта «Создавая будущее» мы проводим благотворительную экологическую акцию «Добрая крышечка». И, соответственно, крышки не выбрасываются и в нашей семье. Постепенно к нам присоединились родные, друзья. Теперь редко из гостей мы уезжаем без пакета с крышками. И даже из отпуска возвращаемся с пакетом крышек в чемодане.

Социализация детей зависит от их окружения – семьи, родных, школы, друзей. Поэтому чем больше мы будем говорить об ответственности и доступных способах сохранения окружающей нас среды, чем больше личных примеров рачительного потребления дети будут видеть, тем проще им будет включиться в эту «работу». Для учеников младших классов наш семейный проект проводит в школах уроки экологической грамотности, где мы рассказываем, какой посильный вклад в сохранение природы может внести ребенок. А для родителей подготовили памятку «Как может помогать окружающей среде семья с детьми»: https://vk.com/future_tmn?w=wall-211379054_60