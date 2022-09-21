Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 8:55

В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову

Проект реализован в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий»
Сергей Швецов
В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову.

В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову.

Фото: Предоставлено "КП"

В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову. Проект реализовали в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий»

– Данила Чулков – основатель нашего города, легендарная личность. До сих пор памятников, связанных с его именем, у нас не было. Но мы решили исправить эту ситуацию. Памятник и новое общественное пространство вокруг него станет еще одной точкой притяжения, – сообщил на церемонии открытия глава города Максим Афанасьев.

На прилегающей территории уложили брусчатку, установили малые архитектурные формы и арт-объект 435-летия города. В ближайшее время здесь высадят деревья и кустарники.

Стоит отметить, что конкурс эскизов на создание памятника Чулкову выиграл российский художник-концептуалист, почётный член Российской Академии художеств Сергей Титлинов.