В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову. Фото: Предоставлено "КП"

В Нижнем Посаде Тобольска появился памятник основателю города Даниле Чулкову. Проект реализовали в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий»

– Данила Чулков – основатель нашего города, легендарная личность. До сих пор памятников, связанных с его именем, у нас не было. Но мы решили исправить эту ситуацию. Памятник и новое общественное пространство вокруг него станет еще одной точкой притяжения, – сообщил на церемонии открытия глава города Максим Афанасьев.

На прилегающей территории уложили брусчатку, установили малые архитектурные формы и арт-объект 435-летия города. В ближайшее время здесь высадят деревья и кустарники.

Стоит отметить, что конкурс эскизов на создание памятника Чулкову выиграл российский художник-концептуалист, почётный член Российской Академии художеств Сергей Титлинов.