«Нам приходилось отбегать в траву с двумя собаками». Тюменцы жалуются на детей, разъезжающих на «электромонстрах»

Жители Тюмени жалуются на разъезжающих на «электромонстрах» детей. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени не устают жаловаться на самокатчиков. Совсем недавно они высказали свои претензии тем, кто «запрягает» железных коней на территории Затюменского экопарка. На этот раз в опалу попали юные горожане, которые тоже любят «побайговать».

«Родители, вы чем думаете, когда оплачиваете это детям? Ночь, темнота – два шкета 6-8 и 9-10 лет несутся на этих дурмашинах, еле справляясь с ними на скорости и в поворотах, вообще не глядя по сторонам. Нам приходилось отбегать в траву с двумя собаками. Кроме нас, собачников, по вечерам шагают люди пожилого возраста, гуляет молодежь, другие дети с родителями приходят нагуливать сон. Почему мы все должны всю прогулку прыгать от них и без конца нервно оглядываться по сторонам?», – вопрошает недовольный автор сообщения в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы даже обратились к владельцам самокатов: «Неужели в ваши эти самокаты нельзя хотя бы самый просто контроль веса/роста встроить, чтобы дети поехать не смогли? Ходить по улицам уже банально стало страшно, не знаешь, откуда очередной электромонстр вылетит».

Анонима поддержали: «Да, я согласен с тем, что дети не умеют кататься на самокатах. В меня лично ребенок заехал, извинился и поехал дальше, а я после наезда в больницу поковылял».

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что тюменцев предупреждают о новых правилах катания на самокатах. Так, скорость шерингового самоката не должна превышать 25 км/ч, а в местах массового скопления пешеходов и так называемых медленных зонах она должна снижаться до 15 км/ч.

– Предусмотрены и зоны запрета эксплуатации – территории общего пользования, на которых эксплуатация прокатных электросамокатов запрещена. С перечнем и схемой размещения таких зон можно ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени, – сообщили в ведомстве.