Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 8:04

«Нам приходилось отбегать в траву с двумя собаками». Тюменцы жалуются на детей, разъезжающих на «электромонстрах»

Жители Тюмени жалуются на разъезжающих на «электромонстрах» детей
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Жители Тюмени жалуются на разъезжающих на «электромонстрах» детей.

Жители Тюмени жалуются на разъезжающих на «электромонстрах» детей.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени не устают жаловаться на самокатчиков. Совсем недавно они высказали свои претензии тем, кто «запрягает» железных коней на территории Затюменского экопарка. На этот раз в опалу попали юные горожане, которые тоже любят «побайговать».

«Родители, вы чем думаете, когда оплачиваете это детям? Ночь, темнота – два шкета 6-8 и 9-10 лет несутся на этих дурмашинах, еле справляясь с ними на скорости и в поворотах, вообще не глядя по сторонам. Нам приходилось отбегать в траву с двумя собаками. Кроме нас, собачников, по вечерам шагают люди пожилого возраста, гуляет молодежь, другие дети с родителями приходят нагуливать сон. Почему мы все должны всю прогулку прыгать от них и без конца нервно оглядываться по сторонам?», – вопрошает недовольный автор сообщения в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы даже обратились к владельцам самокатов: «Неужели в ваши эти самокаты нельзя хотя бы самый просто контроль веса/роста встроить, чтобы дети поехать не смогли? Ходить по улицам уже банально стало страшно, не знаешь, откуда очередной электромонстр вылетит».

Анонима поддержали: «Да, я согласен с тем, что дети не умеют кататься на самокатах. В меня лично ребенок заехал, извинился и поехал дальше, а я после наезда в больницу поковылял».

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что тюменцев предупреждают о новых правилах катания на самокатах. Так, скорость шерингового самоката не должна превышать 25 км/ч, а в местах массового скопления пешеходов и так называемых медленных зонах она должна снижаться до 15 км/ч.

– Предусмотрены и зоны запрета эксплуатации – территории общего пользования, на которых эксплуатация прокатных электросамокатов запрещена. С перечнем и схемой размещения таких зон можно ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени, – сообщили в ведомстве.