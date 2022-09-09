В выходные в Тюмени пройдет автоквест «тРезвые гонки»

Фото: ru.freepik.com.

Уже в это воскресенье, 11 сентября, в Тюмени пройдет автоквест «тРезвые гонки», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Поучаствовать в нем могут все желающие и совершенно бесплатно, единственное условие – участниками могут быть только лица от 18 лет. Подать заявку на участие по этой ссылке можно до 18:00 9 сентября. Все подробности будут отправлены капитану команды в ответном письме.

Игрокам предстоит выполнить несколько заданий, разгадать загадки и головоломки в разных точках города (без выезда за его пределы). Победителей ждут денежные призы – команда, занявшая первое место, получит 15 000 рублей и другие призы от партнеров мероприятия.

Собирай команду, заполняй заявку, поборись за призы!

Мероприятие проводится при поддержке ГИББД по Тюменской области.

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