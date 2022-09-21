Останутся ли без тепла жители Тюменского микрорайона? Фото: ru.freepik.com.

«Этой зимой замерзнет не только Европа, но и более 100 000 жителей ТЮМЕНИ!», «Жители района «Тюменский» останутся без тепла» – такие заголовки выдают популярные городские телеграм-каналы. Ситуация развернулась вокруг ООО «АДК», которое владеет контрольно-распределительным пунктом (КРП), отвечающим за поставку тепла жителям этого района. В связи с изменившимся законодательством изменилось и положение ООО «АДК», тогда и заговорили о возможной угрозе отсутствия тепла в квартире тюменцев. Но так ли это на самом деле?

Разбираемся в ситуации

Действительно, контрольно-распределительный пункт (КРП) на улице Пермякова, 59 построен для подключения микрорайонов жилого района «Тюменский» к системе теплоснабжения города. Он является технологически неотъемлемой частью городских магистральных тепловых сетей. КРП и проходящей в здании тепловой сетью по факту владеет ООО «АДК».

С 1 сентября 2022 года в силу вступили изменения федерального законодательства в сфере теплоснабжения. С этого момента появились критерии, которые относят собственников и других владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям. Теперь этот вид деятельности регулируется государством.

Ранее частные компании, в руки которых попало теплосетевое имущество, получали из тарифа на тепло средства на текущее содержание элементов теплоснабжения. С 1 сентября действие тарифа прекращено. Теперь, в связи с внесенными изменениями в закон, ООО «АДК» не вправе требовать от единой теплоснабжающей организации возмещения затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Являясь коммерческой организацией, цель которой – получение прибыли, ООО «АДК» направило в адрес АО «УСТЭК» предложение о продаже КРП, но по явно завышенной цене. Эта сумма для АО «УСТЭК» оказалась неподъемной. Но возможен и другой сценарий. Например, передача имущества в аренду по экономически обоснованной стоимости в соответствии с действующим законодательством о ценообразовании в сфере теплоснабжения. Сюда включается сумма амортизационных отчислений и налоговых обязательств.

Какой бы вариант ни выбрали, ООО «АДК» обязано обеспечить функционирование КРП, содержать тепловые сети в работоспособном и технически исправном состоянии, выполнять работы по эксплуатации и техническому обслуживанию объекта. Компания не вправе препятствовать передаче по своим сетям тепловой энергии потребителям. У потребителей тепловой энергии Тюмени нет повода для беспокойств. Горожане имеют право получить тепло в свои квартиры.

Наряду с этим собственник КРП несет полную ответственность за эксплуатацию теплосетевого оборудования до тех пор, пока имущество не перейдет в другие руки или не будут выполнены мероприятия по переносу сетей.

Без сомнений, единая теплоснабжающая организация подаст теплоноситель всем подключенным и готовым к отопительному периоду потребителям. Очевидно, что несоблюдение собственниками и владельцами тепловых сетей законодательного запрета повлечет их привлечение к ответственности, вплоть до уголовной.

Получается, что при соблюдении со стороны ООО «АДК» в этой ситуации требований действующего законодательства, никакой прогнозируемой «катастрофы» не произойдет. Тепло в свои квартиры вовремя получат все тюменцы.