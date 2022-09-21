«Корней» объявил о старте продаж квартир в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Новый уютный жилой микрорайон «Корней» на улице Мельникайте объявляет о старте продаж квартир. Продуманное расположение жилого комплекса позволит быстро добраться как до центра города, так и до других районов, а также выехать на природу.

Семейно-ориентированный микрорайон имеет всю необходимую инфраструктуру: в шаговой доступности детский сад, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Поблизости находятся торговые центры, магазины, медицинские центры. Вся территория жилого комплекса представляет собой большой озелененный парк. Для жителей созданы пешеходные аллеи и велосипедные дорожки.

Фото предоставлено "КП".

В жилом комплексе продуманы уникальные пространства. Крыши домов –эксплуатируемые. Поработать, отдохнуть или просто выпить чашку кофе, встречая рассвет или закат – доступное удовольствие для жителей «Корнея».

Каждая строительная очередь имеет изолированный двор – пространство для семейных прогулок, детских игр и комфортного отдыха. Жители первого и второго этажей имеют дополнительное пространство в виде личной террасы.

Фото предоставлено "КП".

Сегодня есть разные варианты покупки квартиры: ипотека с господдержкой, рассрочка, обмен по программе трейд-ин или 100-процентная оплата квартиры.

• Рассрочка предполагает первоначальный взнос в размере 20%. Далее вносятся ежемесячные и ежеквартальные равные платежи до конца 2023 года.

• Квартиру в «Корнее» можно приобрести по программе трейд-ин, то есть обменять свою старую квартиру на новую в режиме одного окна.

• 100-процентная оплата предполагает, что вся стоимость квартиры размещается покупателем на безопасном банковском счете эскроу, и клиент ждет ввода дома в эксплуатацию.

Кроме того, существуют субсидированные ставки. После заседания Центробанка были внесены некоторые изменения, согласно которым ставка, которая ранее была от 0,1% сегодня имеет минимальное значение от 3%.

Приобрести любую квартиру в микрорайоне «Корней» можно по сниженной кредитной ставке с господдержкой. Застройщик имеет аккредитацию во всех банках, которые предоставляют ипотеки. Программа с льготной ставкой 7% действует до конца 2022 года.

Большинство банков сделали ставку ниже 7%, сейчас она варьируется от 6,3% до 6,7%. По информации ДОМ.РФ первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Купить квартиру с господдержкой могут все граждане Российской Федерации.

Ограничений по количеству взятых в ипотеку квартир нет. Приобрести можно как готовое жилье, так и квартиру в строящемся доме. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Наличие жилья в собственности не является препятствием для ипотеки по госпрограмме.

Льготная ставка не изменится на протяжении всего периода кредита. Однако в случае отказа от страхования ставку увеличат на 1%. Итоговая ставка не будет превышать 8%.

Больше информации можно узнать на сайте или по тел. +7 (345) 257-56-60.

Адрес отдела продаж: ул. Федюнинского, 20, корпус 1.

Застройщик: АО «СЗ Твелл», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Подробная информация об условиях ипотечного кредитования на сайте: https://xn--h1alcedd.xn--d1aqf.xn--p1ai/instructions/kak-vzyat-ipoteku-s-gospodderzhkoj-po-stavke-6-5/