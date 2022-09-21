Тюменца осудили за удар поленом по голове жене, которая вылила чай на его лицо. Фото: Ольга Крыльцова

В Казанском районе осудили мужчину за нанесение побоев. Делает он это не первый раз.

Инцидент произошел 12 мая 2022 года. В этот день пьяный сельчанин находился в ограде дома, где поссорился с женой. Он схватил полено и ударил ей по голове. В суде раскаялся и вину признал. Рассказал, что работали с супругой на огороде и время от времени выпивали алкоголь.

– Произошла словесная ссора. Чтобы не продолжать конфликт, он ушел в дом. Через некоторое время между ними снова произошла ссора. Женщина вылила чай ему в лицо, после чего он ударил ее, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Гражданин ранее судим, по месту жительства характеризуется отрицательно, выпивает, состоит на учете у врача-нарколога. При этом у него есть маленькие дети. В итоге ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца, с удержанием из зарплаты 5 процентов.