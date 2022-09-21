Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 6:24

Тюменца осудили за удар поленом по голове жене, которая вылила чай на его лицо

Мужчина уже не раз наносит побои своей супруге
Сергей Швецов
Тюменца осудили за удар поленом по голове жене, которая вылила чай на его лицо.

Тюменца осудили за удар поленом по голове жене, которая вылила чай на его лицо.

Фото: Ольга Крыльцова

В Казанском районе осудили мужчину за нанесение побоев. Делает он это не первый раз.

Инцидент произошел 12 мая 2022 года. В этот день пьяный сельчанин находился в ограде дома, где поссорился с женой. Он схватил полено и ударил ей по голове. В суде раскаялся и вину признал. Рассказал, что работали с супругой на огороде и время от времени выпивали алкоголь.

– Произошла словесная ссора. Чтобы не продолжать конфликт, он ушел в дом. Через некоторое время между ними снова произошла ссора. Женщина вылила чай ему в лицо, после чего он ударил ее, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Гражданин ранее судим, по месту жительства характеризуется отрицательно, выпивает, состоит на учете у врача-нарколога. При этом у него есть маленькие дети. В итоге ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца, с удержанием из зарплаты 5 процентов.