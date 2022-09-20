Жители двух домов на улице 30 лет Победы в Тюмени остались без воды из-за повреждения трубопровода. Фото: скриншот с видео

Жители двух домов на улице 30 лет Победы остались без воды из-за повреждения трубопровода. Коммунальная авария произошла сегодня, 20 сентября.

На видео, которое выложили в социальных сетях, видна грязная вода, которая залила асфальт.

– Без воды на время остались жильцы домов 98 и 100 на улице 30 лет Победы. Восстановительные работы уже начались, продолжатся до 12 часов ночи, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В компании сообщили причину порыва: повреждение стального водовода диаметром 100 метров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в районе Гилёвской рощи в Тюмени забил высокий фонтан. Как оказалось, ЧП произошло во время проверки трубы.

«Фонтанище суперское! Можно нырять», – так подписал автор видео, которое выложили в местном паблике.