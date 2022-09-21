Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 4:20

В ТРЦ в Тюмени мужчина украл ношеный спортивный костюм

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы
Сергей Швецов
В ТРЦ в Тюмени мужчина украл ношенный спортивный костюм.

В ТРЦ в Тюмени мужчина украл ношенный спортивный костюм.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок от представителя сетевого магазина одежды. Он рассказал, что из торгового зала кто-то украл носимые вещи на сумму около 6 тысяч рублей.

Наряд ГИБДД после передачи информации задержал подозреваемого. Им оказался 45-летний житель областной столицы. В отделе полиции мужчина пояснил, что в день преступления находился в торговом центре.

– Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны рабочего персонала, он похитил спортивные вещи, после чего покинул торговый зал, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.