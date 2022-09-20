В Тюмени проходят сборы по военно-тактической подготовке. Фото: Кира Санникова

В Тюмени проходят сборы по военно-тактической подготовке. Об этом сообщил военный комиссар Алексей Куличков в ходе брифинга о планах и задачах местного комиссариата до конца 2022 года.

– Сейчас в резерве находятся 500 человек. По расписанию занятий граждане прибывают на сборы. Они совершенствуют свои навыки на определенных резервных должностях, – объяснил Куличков.

По его словам, в этом году сборы были в январе и в сентябре. Третьи намечены на октябрь. Основные направления: военно-тактическая подготовка, оказание медицинской помощи.

Также стало известно, что сборы минуют тех, кто уже закончил службу и встал на воинский учет. Кстати, женщины в сборах не участвуют.