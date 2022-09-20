От тюменцев ждут фото для конкурса ко Дню отца "Ты – лучший! Потому что ты – папа!". Фото: Архив "КП"

В третье воскресенье октября, начиная с 2021 года, в России отмечается новый важный семейный праздник – День отца. Роль мужчины в воспитании детей сложно переоценить. Для мальчика отец в первую очередь является примером для подражания. А девочке папа дает защиту, признание и участие и во многом определяет ее будущие взаимоотношения с мужчинами.

– Отношения отцов и детей особенные, в корне отличающиеся от отношений мама/ребенок. Мама никогда так высоко не подкинет, и не потому что не сможет, а потому что побоится. Папа гораздо интереснее расскажет, откуда берется интернет и почему летают самолеты. Папа посадит за руль тогда, когда ноги еще не достают до педалей... – рассказывает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

В рамках проекта «Создавая будущее» к Дню отца пройдет фотовыставка-конкурс «Ты – лучший! Потому что ты – папа!». Участникам необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографию отца с ребенком и поделиться, что для него значит – быть ПАПОЙ.

Условия конкурса:

1. На фотографии должен быть папа с одним ребенком или несколькими своими детьми.

2. Сроки размещения публикации в соцсети «ВКонтакте» – с 20 сентября по 30 сентября 2022 года (включительно).

3. В посте под фотографией обязательно должны быть:

• 1-2 предложения о том, что для вас значит быть ПАПОЙ;

• имя папы и ребенка;

• хэштег #ЛучшийПапаТюмень.

Внимание!

Если у папы нет профиля в соцсети «ВКонтакте» или он его не использует, пост может быть опубликован и в профиле мамы, но с обязательной прямой речью от лица папы.

4. На 1 ребенка семьи принимается одна фотография.

5. У публикуемой фотографии должно быть хорошее качество, при котором ее можно будет печатать на большом формате.

6. Профиль участника конкурса на время конкурса и подведения итогов должен быть открыт.

7. Место проживания участников – Тюменская область.

Публикации, не соответствующие всем условиям конкурса, не принимаются к рассмотрению.

4 октября 2022 года жюри конкурса выберет пять победителей, каждый из которых получит денежный приз – 4 000 рублей.

15 октября 2022 года, в преддверии Дня отца, в Тюменском театре кукол состоится открытие фотовыставки «Ты – лучший! Потому что ты – папа!». На ней разместятся более 15 лучших фотографий конкурса.

Семьи пяти победителей конкурса и авторов лучших фотографий – участников фотовыставки будут приглашены на торжественную церемонию открытия выставки и спектакль театра кукол.