В Тюмени пожилые супруги-лихачи насобирали 60 штрафов за превышение скорости. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 62-летняя женщина, разъезжающая на внедорожнике «БМВ», оплатила сразу 36 просроченных штрафов за нарушение скоростного режима (это более 53 тысяч рублей). Осталось совсем немного – 26 – эти штрафы накопились с июля по сентябрь 2022 года.

А еще у нее есть 58-летний супруг – у него «Мерседес». Он тоже любит лихачить.

– География нарушений разнообразна: Московская, Белгородская, Самарская области, Алтайский край. Этим летом большинство нарушений зафиксированы на окружной дороге Тюмени. Водители ездят по ней со скоростью от 110 до 130 километров в час вместо положенных 90 км/час, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД предупреждают: административный штраф за нарушения ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления.