Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 сентября 2022 года: заболел еще 1 071 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 сентября 2022 года увеличилось на 1 071. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 сентября 2022 года увеличилось на 1 071. Всего с начала пандемии ковид подхватили 229 198 человек.

По состоянию на 20 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализирован 4 651 человек, что больше в сравнении с предшествующими сутками на 126,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.

Выздоровели за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября 2022 года. Выявлено 46 474 новых случая. Умерли за сутки 98 человек.