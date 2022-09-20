Ольга Мамонтова стала заместителем губернатора Тюменской области. Фото - admtyumen.ru.

Ольга Мамонтова стала заместителем губернатора Тюменской области. Губернатор региона назначил Ольгу Вячеславовну на должность с сегодняшнего дня, 20 сентября.

По сведениям информационного портала местного правительства, она продолжит руководить аппаратом губернатора, а еще будет координировать деятельность главного правового управления правительства, управления записи актов гражданского состояния, управления государственных закупок, а также комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.

СПРАВКА «КП»

В 2006 году Ольга Мамонтова работала на различных должностях в администрации города Тюмени – была консультантом мэра, заместителем директора административного департамента и пр.

С 2018 по 2019 годы проходила государственную гражданскую службу в должности помощника губернатора Тюменской области. 2 декабря 2019 года назначена на должность руководителя аппарата главы региона.