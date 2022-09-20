У тюменцев осталось два дня, чтобы проголосовать за участкового для всероссийского конкурса. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

У тюменцев осталось два дня, чтобы проголосовать за полицейского для всероссийского конкурса «Народный участковый». Для этого нужно выбрать понравившегося конкурсанта из списка, и кликнуть на кнопку «Проголосовать». На сайте размещены анкеты.

– Трое участников, набравших наибольшее число голосов по итогам первого этапа, с 11 по 20 сентября, принимают участие во втором туре. Он состоится с 7 по 16 октября. А победителем станет один участник. Ему достанется честь представить регион на федеральном уровне, – объяснили организаторы конкурса.

В Тюмени в первом туре участвуют 15 полицейских. Среди них – участковый ОП № 4 МО МВД России «Ишимский» Данияр Маликов, капитан полиции из ОП № 2 МО МВД России «Тобольский» Татьяна Межецкая, старший участковый уполномоченный полиции из Увата Николай Козлов и другие.