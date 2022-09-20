Тоболяк из вредности разбил посуду и срезал натяжной потолок в доме сожительницы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы села Вагай, которая рассказала, что сожитель повредил её имущество. Между парой произошел конфликт, мужчина высказал претензии личного характера и начал намеренно портить её имущество.

– Взяв на кухне нож, он повредил им колеса автомобиля потерпевшей, в квартире разбил посуду и заставил заявительницу срезать на кухне натяжной потолок. Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Участковым уполномоченным полиции ранее неоднократно судимый 33-летний селянин задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину мужчина признал и в настоящее время возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.