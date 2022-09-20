«Мы всегда исповедовали открытость». Александр Моор открыл форум TNF–2022 в Тюменской области

Александр Моор открыл форум TNF-2022 в Тюменской области. Фото: скриншот с видео

Александр Моор открыл I Промышленно-энергетический форум TNF–2022 в Тюменской области. Губернатор региона отметил, что в этом году на мероприятие зарегистрировались более шести тысяч человек.

– Нам важно, что с каждым годом количество участников неизменно растет. Сейчас вижу новые компании. Отмечу, что мы всегда исповедовали открытость, готовность к диалогу и честность с нашими партнерами. Для нас важно, чтобы для тех, кто приехал поучаствовать, послушать, выставиться, была практическая польза, – заявил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с 2022 года Тюменский нефтегазовый форум получил новый федеральный статус – ежегодный промышленно-энергетический форум TNF. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Организационный комитет промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, а ответственным секретарем оргкомитета назначен губернатор Тюменской области Александр Моор.