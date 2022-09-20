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Общество20 сентября 2022 6:38

На улице Минской в Тюмени снесут дома для КРТ

Предложения и замечания по проекту комплексного развития территории можно подать по 27 сентября
Сергей Швецов
В Тюмени обсудят проект КРТ в районе улицы Минской.

В Тюмени обсудят проект КРТ в районе улицы Минской.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени местных жителей призывают принять участие в обсуждении проекта постановления мэра Руслана Кухарука. В нем говорится о КРТ в районе улиц Смоленской и Минской, улиц Минской – Киевской.

Предложения и замечания можно подать с сегодняшнего дня, 20 сентября, по 27 сентября в письменной форме или электронном виде. Сам проект размещен на официальном сайте администрации Тюмени.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (3452) 51-10-73, передает местный департамент земельных отношений и градостроительства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени выбирают застройщика для комплексного развития территории в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 7 декабря.

Гражданам, живущим в этих домах по договорам социального найма, предоставят равноценные готовые для проживания жилые помещения. Собственникам квартир – возмещение, размер которого эквивалентен рыночной стоимости. Ее определят по результатам оценки.