В квартире тюменца нашли наркотики и электронные весы. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени оперативники, получив информацию, задержали 36-летнего трудоустроенного местного жителя. В квартире он хранил наркотики.

– В ходе обыска жилища подозреваемого в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли электронные весы и 15 свертков, обмотанных синей изолентой. Эксперты установили, что изъятое вещество имеет массу свыше 15 граммов, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Горожанину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В ведомстве уточнили, что задержание произошло в результате оперативно-профилактического мероприятия «Мак».