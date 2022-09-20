В двух районах Тюмени на сутки отключат воду из-за работ на улице Широтной. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В двух районах Тюмени – деревнях Патрушева и Ожогино – на сутки отключат воду из-за работ на улице Широтной. Здесь на магистральном водоводе будут менять запорную арматуру.

– Старая задвижка эксплуатируется с 1983 года. За 40 лет она исчерпала свой ресурс прочности. Новая запорная арматура защищена от коррозии и воздействия внешней среды, удобнее в эксплуатации. В случае возникновения на сетях нештатной ситуации, позволит существенно сузить границы отключения водоснабжения, – рассказали в «Росводоканал Тюмень».

Работы будут идти около суток. За это время специалисты компании полностью осушат участок сети, вырежут старую задвижку и установят новую. Далее идет проверка качества работ, ну а затем постепенное заполнение сети водой и промывка линии.

Чтобы не оставить часть Калининского и весь Восточный административный округ областной столицы без воды, на время проведения работ водоснабжение абонентов будет осуществляться по резервной схеме. Работы стартуют 21 сентября в 22.00. В это время перебои с водой могут быть у жителей домов на улицах Федюнинского, Олимпийской, Широтной, Народной, Станционной.