Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем. Уроженка деревни Кошелева Омутинского района в 1942 году добровольно отправилась служить связистом-телеграфистом, а демобилизовалась спустя три года в звании младшего сержанта.

– Для нас большая честь поздравить вас. Ваш нелегкий жизненный и боевой путь имеет вековую историю. Несмотря на испытания и трудности, вы смогли сохранить жизнелюбие, веру в себя на долгие годы. Ваша лучезарная улыбка согревает теплом и дарит надежду. Очень важно сохранять связь поколений, поэтому сегодня пришли вас поздравить и наши кадеты, – отметил начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Федоткин.

Ветеран приняла сотрудников ведомства во дворе своего дома. Празднование прошло в торжественной обстановке.