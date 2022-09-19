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Общество19 сентября 2022 11:29

Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем

Она в 1942 году добровольно отправилась служить связистом-телеграфистом
Сергей Швецов
Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем.

Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы поздравили ветерана ВОВ Надежду Барышникову из Тюмени с вековым юбилеем. Уроженка деревни Кошелева Омутинского района в 1942 году добровольно отправилась служить связистом-телеграфистом, а демобилизовалась спустя три года в звании младшего сержанта.

– Для нас большая честь поздравить вас. Ваш нелегкий жизненный и боевой путь имеет вековую историю. Несмотря на испытания и трудности, вы смогли сохранить жизнелюбие, веру в себя на долгие годы. Ваша лучезарная улыбка согревает теплом и дарит надежду. Очень важно сохранять связь поколений, поэтому сегодня пришли вас поздравить и наши кадеты, – отметил начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Федоткин.

Ветеран приняла сотрудников ведомства во дворе своего дома. Празднование прошло в торжественной обстановке.