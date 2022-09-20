В Голышманово молодой рецидивист поджег дом с помощью бутылки с бензином. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию поселка Голышманово поступило сообщение о возгорании жилого двухквартирного дома. Жилье принадлежит 61-летнему местному жителю.

Хозяин пояснил, что проснулся ночью от вспышек света в окне. Он тут же позвонил пожарным. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог.

– В тот же день стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого жителя поселка 1993 года рождения. Молодой человек дал признательные показания, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Выяснилось, что злоумышленник был пьян. Он подошел к дому с пластиковой бутылкой с бензином, облил стену дома и поджег ее, после чего убежал.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.