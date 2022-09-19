Тюменца, порезавшего горло «розочкой» в ТРЦ «Колумб», выписали из больницы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменца, порезавшего горло «розочкой» в ТРЦ «Колумб», выписали из больницы. Мужчину удалось спасти благодаря усилиям двух очевидцев.

– Я зашел в магазин купить воды и у кассы услышал крики. Обернулся и увидел фонтан крови. Пострадавший прошел буквально пару метров и упал. Сознание он не потерял. Я подбежал к нему и придавил сонную артерию, – рассказал спаситель местного жителя Никита Мазуров, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2.

Ему помог еще один человек. Через 4 минуты прибыли медики. Они ехали на вызов к ребенку с температурой, но их перенаправили в ТРЦ. В момент прибытия пациент лежал в луже крови и мешал тем, кто пытался его спасти. Окружающие подавали салфетки и помогли унести пострадавшего на носилках в машину.

После операции больше месяца мужчина находился под наблюдением врачей: первое время состояние его было крайне тяжелым, представляло серьезную угрозу жизни. Благодаря усилиям врачей пациент пошел на поправку. 13 сентября его выписали из больницы.