В Тюмени 21 сентября состоится открытие конкурса «Учитель года – 2022». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени состоится открытие конкурса «Учитель года – 2022» с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Первый тур пройдет с 22 по27 сентября, по его итогам определятся 15 лауреатов.

В рамках первого тура преподаватели проведут для местных учеников уроки по своим предметам, а также организуют креативные внеурочные занятия. Во втором туре каждый из прошедших дальше 15 учителей проведет мастер-класс с демонстрацией профессиональной техники. Затем лауреатам предстоит ответить на «вопрос учителю года» – это испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

В итоге определят пять призеров. Они поедут в Москву, где пройдет третий тур. Победителю вручат «Большого хрустального пеликана» 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса и в группе в соцсети «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».