В Тюмени таксист усыпил пассажира и снял с него все золото. Фото: Архив "КП"

В Тюмени арестовали 52-летнего таксиста Сафаила Бабаева, который занимался частным извозом. Его обвиняют в разбое: пассажир вышел из его автомобиля уже без драгоценностей.

Инцидент произошел 29 мая 2022 года. В этот день Бабаев ехал по улице Мельникайте. Он заметил прохожего и предложил подвезти до дома. Тот согласился, а когда сел, стал выпивать алкоголь.

– Таксист увидел на мужчине золотые украшения. Воспользовавшись моментом, он подсыпал в напиток пассажиру психотропное вещество, от которого тот уснул. Используя беспомощное состояние клиента, похитил у него золотые украшения, которые потом продал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ущерб составил почти 310 тысяч рублей. Вину в предъявленном обвинении горе-таксист признал полностью. По постановлению суда Бабаев будет находиться под стражей по 15 ноября 2022 года.