«Я в деле»: в Тюмени прошел первый отборочный турнир молодежной бизнес-игры «Рынок и капитал». Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

В Тюмени набирают участников второго сезона всероссийской программы молодёжного предпринимательства «Я в деле». Первый отборочный тур прошел в Тюменском индустриальном университете, где студенты второго и третьего курсов выявили лучших в предпринимательской игре «Рынок и капитал». Победители турнира до конца 2022 года пройдут полный курс по предпринимательской грамотности. Цель программы – развитие управленческих компетенций, навыков ведения бизнеса и опыта наставничества среди молодежи.

Руководитель программы «Я в деле» в Тюменской области Виктория Утегенова рассказала, что из себя представляет этот проект: «Программа «Я в деле» – это развитие бизнес-компетенций у молодежи, сильное комьюнити, опыт наставничества и общение с ведущими предпринимателями страны».

– Предприниматели сейчас – это двигатели прогресса, те, благодаря кому мир вокруг становится лучше, интереснее, удобнее. А в нынешних условиях предпринимательские компетенции приобретают особую актуальность, – отметила Утегенова.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

С приветственным словом перед началом соревнований выступила также директор молодежного бизнес-инкубатора ТИУ Ольга Простнева. Она пожелала участникам удачи и поделилась дальнейшими планами работы вуза в направлении развития предпринимательских навыков.

Турнир «Рынок и капитал» прошел в форме командной игры. Студентов учили работать с инвестиционными инструментами, объяснили, как управлять бизнесом, развивая деловые качества и предпринимательские навыки. Задача игры состояла в выработке эффективной бизнес-стратегии, которая позволяет получить максимальное количество баллов и выйти в финал.

В первом турнире участвовали 11 студенческих команд. Лучшей стала команда «712-712» в составе Юлии Борисовой, Владимира Редченко и Анны Мусатовой. Следующий отборочный тур состоится 24 сентября на базе Тюменского государственного университета. 11 октября все победители турниров приступят к освоению курса предпринимательской грамотности Startup.

Присоединиться к образовательной программе можно по ссылке в группе в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/yavdele.tyumen

СПРАВКА «КП»

Программа «Я в деле» инициирована в январе 2022 года. На сегодняшний день ее успешно реализует в 63 регионах России благотворительный фонд «КАПИТАНЫ». Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку правительства Российской Федерации и лично Михаила Мишустина.